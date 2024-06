SÕJARAPORT | Rainer Saks: ei meenugi, millal viimati Vene armee nii pikal rindel aktiivselt rünnakuid läbi viis

Armeenia peaminister teatas, et Armeenia kavatseb väljuda SRÜ riikide Kollektiivse Julgeoleku Lepingu organisatsioonist. Armeenia lähenemine on arusaadav, kuna selle lepingu osalised riigid ei toetanud Armeeniat ei sõjaliselt ega muul moel, kui Aserbaidžaan taastas sõjalise operatsiooni käigus kontrolli Mägi-Karabahhi piirkonna üle. Eeldused sündmuste selliseks kulgemiseks ei tekkinud üleöö ega ka isegi mitte viimase aasta jooksul, vaid on märksa pikema protsessi tulemus.