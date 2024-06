Eric Posner: Trump destabiliseeris USA poliitika, tema süüdimõistmine pöörab nüüd ehk asjad vastupidi

Nüüd kui kohus on Donald Trumpi süüdi mõistnud dokumentide võltsimises ja kuritöö kinni mätsimises, tekib hulk uusi küsimusi. Kas ekspresident Donald Trump vangistatakse enne novembris toimuvaid valimisi? Kui see tõepoolest nii läheb, siis kas ta valitakse sellegipoolest ametisse tagasi? Juhul, kui kohus otsustab Trumpi kõigest trahvida või tingimisi karistada, siis kuidas mõjutab see kogu protsessi?