Olga Štraube: EKRE edasine põhieesmärk on tagada isale ja pojale töökoht ning sissetulek

Kummalgi pool ust on Helme

Kuid selgus, et see on võimalik ka EKRE partei liimete puhul, sest kui uskuda Jaak Valge ning Henn Põlluaasa sõnu, nimetas endine partei esimees Mart Põlluaas Venemaa kallaletungi „pühaks sõjaks“ mida ta toetab. Helme võlgu ei jäänud ning kriitikud heideti parteist välja. Teised eesotsas europarlamendi liikme Jaak Madisoniga lahkusid ise.