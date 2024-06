Salmi kriitika alla langenud Stoicescu: kust siis raha Ukrainale võtta - hariduse või majandusinvesteeringute arvelt?

Mitte sellepärast, et valitsus ei teadvusta julgeolekuriske ja musti stsenaariumeid, vaid seetõttu, et tegemist on väga suure kulutusega, mis ületab igal aastal kiiresti tõusnud sõjalise kaitse eelarvet (tänavu umbes 3.4% SKP-st). Kulutuse sisu ehk kalkulatsiooni alus vajab täpsemat selgitamist otsustajatele, mida seni ei ole tehtud.