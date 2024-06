Jaak Madison: Martin Helme soovis mulle valimistel iga hinna eest ära teha

Paraku väitis erakonna juht hr Helme eile ERR-s, et ma käisin poliitgrupi vahetuse mõtet rääkimas juba sügisel. Seda, mis ta rääkimata jättis, oli see, et ma rääkisin avatud kaartide hoidmisest ehk et enne valimisi ei tasu meil erakonnana kõiki teisi uksi sulgeda taktikaliselt.

Pole saladus, et meie poliitrühmas on olnud erimeelsusi eelkõige Venemaa küsimuses, mida ma olen siiani saanud enda arvates edukalt tasalülitada. Kuid kunagi ei saa 100% kindlusega ennustada, milline on Euroopa Parlamendi koosseis ja erakondade esindatus meie praeguses grupis ning sestap oleks olnud mõistlik öelda avalikult (eelkõige kui tulevad rünnakud meedia poolt seoses mõne erakonnaga, mis avalikult Venemaad toetavad), et jääme samasse rühma, kui kõik sobib, kuid kui muutub liiga venemeelseks siis võime läbi rääkida ka ECR-ga (kus suurimaks jõuks Poola konservatiivid) või EPP-ga. Praegu on aga seis, et ID (praegune rühm) liigub üheskoos rohkem ECR-ga ehk et grupi vahetuseks pole põhjust.

2) Teiseks on kritiseeritud, et „Madison võttis erakonna hääled ja jooksis seejärel minema“. Pole ikka päris tõsi see. Erakonna kogu kampaania, sh saated „Räägime asjast“, keskendusid valijatele selgeks tegemisele, et tuleb valida ainult ja eelkõige esinumbrit. Lisaks ei saa mainimata jätta, et kampaaniarahastus minule erakonna poolt oli pea null ning alles kuu aega tagasi oli erakonna esimehe plaan mind mitte lasta ETV debatile (ETV korraldas neli suurt valimisdebatti, mis on kõige vaadatumad) lootuses, et see kahandab minu valijate arvu ning viib hääli juurde esinumbrile. Ei kõlanud see plaan just väga sooviga maksimaliseerida erakonna üldist tulemust, vaid isikliku sooviga iga hinnaga mulle ära teha.

Kuid peale isiklikku sooja kohtumist jõudis esimees arusaamisele, et minu kõrvalejätmine ühest olulisemat debatist pole mõistlik ning vastutasuks lubasin maha võtta üles visatud spekulatsioonid minu kandideerimisest erakonna kongressil esimeheks.