Tõnis Saarts: EKRE elu meenutab järjest enam Savisaare Keskerakonda. Kuid Helmed ei anna Savisaare mõõtu välja

EKREs hetkel toimuv pole midagi enneolematut. See võrdlemisi noor partei elab üle oma esimest suurt sisekriisi. Tarvis on veidi suuremat ajalist distantsi, et hinnata, kui hästi Helmed selle kriisi ohjamise või lahendamisega siis kokkuvõttes hakkama said. Teatud vihje erakonnasisesest meelsusest annab peagi toimuv kongress: tasub tähele panna, kui palju liikmeid seal, võrreldes tavapärasega, osalevad, kui paljud rikuvad esimehevalimistel sedeleid jne.