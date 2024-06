SÕJARAPORT | Venemaa toob Krimmi appi võimsa Prometheuse. USA uued sanktsioonid panid venelasi rublasid dollariteks vahetama

Defence Express kirjutas, et need raketid ei erine oma tööpõhimõttelt Venemaa S-400 ja S-300 kompleksides kasutatavatest rakettidest. Nad on analoogsed Patriot PAC-2 tüüpi rakettidele, mis plahvatavad õhus sihtmärgi kõrval ja mis on osutunud ballistiliste rakettide vastu väheefektiivseks.