Rainer Saks kantsler Salmi lahkumisest: hetkel ei ole kohane hirmutada Eesti elanikke vahetu sõjaohuga

On hea, kui riigiametnikud aeg ajalt ütlevad selgelt välja oma arvamuse riigis toimuva kohta ning juhivad nende arvates olulistele küsimustele tähelepanu. Ametist lahkuva kaitseministeeriumi kantsleri kriitikast võib aimata, et suurim probleem Eesti valitsusega on seotud otsustusprotsessi aeglase kulgemisega.