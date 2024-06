NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Putin nõuab suurte alade üleandmist. Venelaste meelest kulgeb sõda edukalt

Esimesed kaks punkti puudutavad vaieldamatult kogu maailma, sest viljakoridori kaudu, mille toimimise on Ukraina nüüd ise suutnud tagada, viiakse toiduaineid peamiselt just vaesematele maadele. Selle aasta jooksul on Ukraina suutnud eksportida igakuiselt 5,2 kuni 6 miljonit tonni vilja ja maisi, mis on ligi sama tase kui enne laiamahulist sõda, mil eksporditi 6,5 miljonit tonni kuus. Turvalisuse on taganud aga mitte Türgi või ÜRO vastavalt allkirjastatud memorandumile, vaid hoopis Ukraina meredroonid ning liitlaste Storm Shadowd, mis külvavad hirmu Venemaa Musta mere laevastikus.