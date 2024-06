Toomas Alatalu: Putini hullumeelse ultimaatumi varjus üritatakse väikest taktikalist lisavõitu

Raske öelda, miks just seal. Eelnevalt oli riigi aastapäev – saanuks rääkida kõigile, samal õhtul kohtus Putin kaitseministri, kindralstaabiülema ja sõjaväeringkondade juhtidega. Ju peeti vanemdiplomaatide seltskonda parimaks auditooriumiks, kus selgelt ebareaalne ja arulage ultimaatum kogu maailmale teatavaks teha. Selle järgi peaks Ukraina loovutama Venemaale viis oma territoriaalset üksust, välistama NATO-ga liitumise, viima läbi denatsifitseerimise ja kärpima oma relvajõude. No kes küll niisuguste nõudmistega nõustuks? Tagatipuks tuleks Venemaa vallutused järgnevalt kinnistada rahvusvaheliste lepingutega!? Kas tõesti on kõik ülejäänud riigid sellega nõus?