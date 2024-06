ARVUSTUS | Ka soe artist võib olla cool. Zemfira Tallinna kontsert oli väga-väga hea

On muusikuid, kelle loominguga saab koos kasvada. Pean silmas, et eri ajal ja vanuses loodud muusikaline narratiiv kattub orgaaniliselt kuulaja enda vanuselise arenguga. Minu jaoks on Zemfira just selline laulja. Kuulama hakkasin teda õige noorelt, üle 20 aasta tagasi, ja kuulan tänaseni.