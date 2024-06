Martin Herem: kaitseväel on vaja otsuseid ja „ei“ on ka otsus

Mina olen avalikus esinemises vähemalt kolm aastat väitnud, et iga NATO riik, ja Eesti kindlasti, peaks ainuüksi laskemoona investeerima vähemalt 5% SKT-st. Paraku on see suurusjärk üüratu ja samas abstraktne, tervikuna valitsuste arvates teostamatu ning seepärast on jäädud „mõistliku“ või „tehtava“ piiresse. Seda on tegelikult teinud ka eelmised valitsused.