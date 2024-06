USA PÄEVIK | Ehk oleks Martin Helmel USA poliitikute eeskujul aeg isa püksinööbist lahti lasta?

Nagu me ei tea veel Trumpile määratud karistust, nii ei tea me ka karistust, mis Hunter Bidenile määratakse. Karistuse määrab kohtunik 120 päeva pärast. See võib halvimal juhul ulatuda 25-aastase vanglakaristuse ja kuni $750 000 trahvini. Maksimumkaristust Hunter Biden ilmselt ei saa, sest tegemist on tema esimese kuriteoga.