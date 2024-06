Valdur Viiklepp: päikeseparki naudivad ka mesilased. Peaasi, et kohalikku pidurit ees ei oleks

Eesti on seadnud üleminekul taastuvenergia kasutamisele eesmärgiks toota 2030. aastal sama palju taastuvelektrit, kui on Eesti aastase tarbimise kogumaht. Selleks on praegu umbes 9,8 TWh aastas. Võrdluseks - võrku installeeritud päikeseparkide võimsus on umbes 810 MW mis toodab aastas umbes 0,69 TWh ehk umbes 6,6% aastasest tarbimisest. Samas aga näiteks päikeselistel suvetundidel katab päikeseenergia juba 100% siinsest päevasest tarbimisest, mis on omakorda sobiv hetk salvestuslahendusele mõtlemiseks.