Hanno Pevkur: sõnasõjaga riiki ei kaitsta. Toetan riigikaitse lisarahastust kahel käel

Kaitseplaanidest – loomulikult on nii kaitseminister kui peaminister kursis NATO kaitseplaanidega ja sellega, et kõik NATO riigid peavad tegema oluliselt rohkem selleks, et tagada uute kaitseplaanide rakendamine. Eesti muuseas on siinkohal üks edukamaid ja kiiremaid varude täiendajaid. Viimase kahe aastaga on riigikaitse eelarve pea kahekordistunud. Samamoodi on laskemoona suunatud pretsenditud summad. Kõik selleks, et kaitseplaanid oleks sisuliselt rakendatavad.