Matthew Crandall: miks peaks Venemaa ootama, kuni Balti riigid ja Poola tugevdavad oma sõjaväge?

Kui Eesti riigikaitse juhid ütlevad, et neil on laskemoona jaoks vaja 1,6 miljardit eurot, peaks valitsus tellima 1,7 miljardi eest moona. Julgeolekuolukorda vaadates on riigijuhtidel mõistlik tegutseda pigem varem kui hiljem. Rahu on väärt palju rohkem kui 1,6 miljardit eurot.