Taevane masinavärk | MUBA klassikalise muusika suuna koolilõpetajad mängivad solistidena sümfooniaorkestri ees

Sümfooniaorkestri ees esinemine on klassikalise muusiku jaoks nagu jõudmine Olümposele.

See on kirjeldamatu tunne, vastutus ja inspiratsioon jutustada oma pilliga publikule dramaatilist lugu nii, et sa ei ole laval üksi või väikese ansambliga, vaid sinu selja taga istub 70-80 kaasamängivat, kaasamõtlevat, kaasa helisevat muusikut. See on taevane masinavärk!

Igapäevase tööga lihvib orkester nii kõlailu kui inimsuhteid. Töö orkestris, sellise suure masinavärgi toimimine on ka mitmete juhtimisõpiku inspiratsiooniks. Iga pill teab siin, mida talt oodatakse. Sa ei mängi lihtsalt noote, vaid paigutad mängitu keerukasse helikangasse ehk pead arvestama, kohanduma, sobituma kõigi oma kolleegidega.

MUBA klassikalise muusika suuna koolilõpetajatel, andekatel noortel muusikutel, on erakordne võimalus kool lõpetada sellisel erilisel ja uhkel moel. Mängida solistina sümfooniaorkestri ees.

Mida aga õpetab see niinimetud koosmäng? Reet Käärik, MUBA klassikalise muusika õppejuht, muusik

Vana ütluse järgi on lapse kasvatamiseks vaja tervet küla. Kuna sellist küla on tänapäeval vähestel, võiks öelda, et lapse ja noore kasvatamiseks on vaja tervet orkestrit. Ja mitte ainult lapse kasvatamiseks – koosmängu läbi õpivad ka täiskasvanud.

Orkester on koosmängu üks keerukamaid vorme. Orkester ei ole kunagi nii hea kui tema kõige osavam mängija, kuid samuti mitte nii halb kui tema kõige kogenematum mängija. Tegelikult on orkester on kogukond, kus osavamad juhendavad ja nõustavad kogenematumaid, julgustavad oma vaprusega proovima ja lõpuks ületama iseennast. See on hea näide sellest, milliste maagiliste saavutusteni inimesed koos suudavad jõuda. Ka algajad muusikahuvilised saavad mõne noodiga moodustada terveid teoseid. Üksikute mängijatena ei oleks see mitte kuidagi võimalik. Kui on ühine eesmärk, viivad kõigi sammud kohale. Väike vääratus ei loe, kui teised toetavad.