Tuleb tõdeda, et veebileht on äärmiselt vananenud. Endiselt on juhatuse alla märgitud Jaak Valge, Helle Kullerkupp ja Silver Kuusik, kes kõik visati erakonnast möödunud nädalal välja. Samuti kuuluvad kodulehe andmetel endiselt EKRE fraktsiooni Jaak Valge, Alan Laneman ja Ants Frosch. Üllataval kombel on isegi alles veel Kalle Grünthal, kes lahkus erakonnast juba tegelikult eelmise aasta oktoobris.