JUHTKIRI | Kaja Kallase Brüsselisse minek sobiks ka tema vastastele

Sisulise poole pealt tunnistavad ka need, kellele Kallase sõnumid ei meeldi, tema järjekindlust ja selgust. Muu hulgas just tänu Kallasele hüppab Eesti üle oma varju ja meie riigil on oma väiksust arvestades ebaproportsionaalselt tugev mõju Euroopa poliitikale. See on keskkond, mis paneb Kallase parima poole õitsema.