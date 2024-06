ARVUSTUS | Sürrealistlik avangard suvepealinnas

Sürrealismi võidukäigu sajanda aastapäeva tähistamise kiiluvees võib vaielda, kes oli Eesti esimene sürrealist, kas neid puhtal kujul siinmail olnud ongi, mis on üldse puhtakujuline sürrealism või kuidas saab üleüldse kindel olla, et elame reaalsuses ja mitte (kellegi teise) unenäos? Isegi vaadiaju mõtteeksperiment on sündinud ju tõsiteaduses, mitte vaimuhaiglas, kuigi piir nende kahe vahel võib olla õhuke.