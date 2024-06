Teatrifestival Draama avalikustas programmi

Festivali juht ja kuraator Hedi-Liis Toome: „Draama programm on sel aastal veidi väiksemamahulisem kui eelmistel aastatel, kuid peegeldab jätkuvalt Eesti teatri mitmekesisust. Mitmeid lavastusi ühendava teemana võib välja tuua indiviidi ja süsteemi vastasseisu. See ei tähendab ilmtingimata poliitilist lavastust, vaid teema tegelemist erinevate nurkade alt. Silma paistab kindlasti Juhan Ulfsaki osalusel tehtud lavastuste rohkus. Kuna tegemist on Euroopa kultuuripealinna aastaga, on hea meel, et kavas on ka kaks rahvusvahelist koostöölavastust – üks sloveenlastega („Fun Fact“) ja teine ukrainlastega („(elu) sunnitud valikud“).