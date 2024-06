ARVUSTUS | Soome-ugri filmifestival värskendab ja turgutab filmifestivali maastikku

Väisasin festivali pea kogu ulatuses, sest programm oli kõigile tasuta. Enne eksperimentaalfilmide õpitoas valminud filmide ekraniseeringut lähenesid mulle ja mu austraallasest elukaaslasele kaks festivaliga seotud inimest, kes tundsid huvi, et kes oleme ja kuidas festivalile sattusime. Mina sattusin festivalile täiesti teadlikult. Olen FUFFi tegemisi jälginud Facebooki vahendusel, ja nüüd kui rändfestival toimus kodulinnas Tartus, oli ülim aeg külalisena osaleda. Küsimus vististi vihjas FUFFi nišilikule loomusele, paljud ei pruugi festivali kohta midagi teada ja suureks turunduseks ju eelarvet napib. Tänu sellele, et Tartu on tänavu kultuurpealinn, leiti sel aastal pesa ERMis.