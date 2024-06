JUHTKIRI | Eesti 200 viimane šanss

Oma valmisolekust erakonna juhtimine taas üle võtta on märku andnud Eesti 200 esimene pealik Kristina Kallas, kuid juhipositsioonile on pilgu peale pannud ka Hendrik Terras, kelle algatusel allkirju erakorraliseks üldkoguks koguma hakati. Terrase motivatsioon juhtimine üle võtta on arusaadav. Aga kas just temast saab valituks osutudes partei mülkast välja vedaja, on juba kahtlasem.