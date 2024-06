Fotografiska Tallinna juhid: võitleme selle vastu, et kunst on mingi elitaarse grupi nišiasi

Tallinna võimsa maamärgi eest võib tänada eeskätt kaht naist, fotomuuseumi kaasasutajaid. „Me mõlemad n-ö elame seda maja, see on me ühine armastus,“ kinnitab tegevjuht Margit Aasmäe. „Siit on raske eemal olla, käed sügelevad ja süda tuksub majaga samas rütmis,“ nõustub näituste juht Maarja Loorents.