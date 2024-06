SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Vene sõjablogijad edastavad Harkivist ärevaid reportaaže võimalikust Ukraina suurest vasturünnakust

Lõuna-Korea on elatustaseme poolest maailma tipus, riigis on kõrgtehnoloogiline tööstus, sealhulgas kiirelt arenev sõjatööstus. Arenenud riigile omaselt on tasemel ka kultuur, millest annavad tunnistust kasvõi heal tasemel filmi- ja muusikatööstus.