Veinitatakse, mugitakse jäätist ja süüakse väljas ning lisakilod tulevad mühinal. Kuidas puhkuse ajal heas vormis püsida?

„Suvi on enamasti mõnus aeg: üritused, puhkus, chill ja võib tunduda, et kui nii tore on olla, siis kuidas saaks üldse juurde võtta,“ räägib toitumisnõustaja Elis Nikolai-Vendla. „Samas näeb veiniklaasikest või jäätist tihedamini näpu vahel. Igal nädalavahetusel on üritused, pulmad, festivalid. Ka – olenevalt muidugi seltsielust – teeb inimene kodus harvem süüa ja käib palju väljas söömas. Rutiin on aga kehakaalu hoidmisele parem.“