Mart Maastik: palun väga, nüüd on kinnitus Eesti konkurentsivõime langusest olemas

Eraettevõtjana on mul selge, kuidas käib majandamine: esimene samm on projekt, millele järgneb eelarve koostamine, keskkonna analüüsimine, tuleviku prognoositavuse hindamine. Alles siis, kui on selge, et ette võetaval sammul on reaalne tulevik ja potentsiaal, on mõtet see astuda.