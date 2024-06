Venemaa välispoliitika ekspert: tänane Putini ja Põhja-Korea kohtumine on ohtlik kogu maailma julgeolekule

„Siin on minu käsi – meie sõprus kestab igavesti! Kui oleme koos, siis on maailm õnnelik!“ Nii kõlavad, kahe diktaatori armastust tähistava nõukogude stiilist laulu, „Putin-Kim Jong Un“ sõnad. Sarnane toon jätkus ka täna, kui Põhja-Koreasse jõudis Vladimir Putin, kes soovib kahe riigi vahelisi suhteid veelgi süvendada. Tegemist on olulise ning murettekitava sündmusega.