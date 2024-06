Andrei Korobeinik: Kaja Kallas ja oravad muudavad eestlased vaeseks! Eesti majandus on juba kolm aastat languses

Eesti majandus on juba peaaegu kolm aastat languses ja päästerõngaid ei paista kuskilt. Paljud loodavad, et Kaja Kallase lahkumine lahendab olukorra, kuid päris nii see ei toimi. Peaministri lahkumine Euroopasse ei muuda Reformierakonna majanduspoliitikat ja eelmise aasta parlamendivalimiste tulemusel oleks valitsuse moodustamine ilma oravateta väga keeruline. Opositsiooniparteid teevad konstruktiivseid ettepanekuid Eesti majanduse päästmiseks, kuid Reformierakond lükkab need ettepanekud ükshaaval tagasi, kasutades selleks oma koalitsioonipartnerite hääli.