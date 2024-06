Miks riskib Prantsusmaa president Emmanuel Macron erakorraliste valimiste korraldamisega, kus paremäärmuslased tõenäoliselt võidavad? Põhjus on selles, et parlamendi enamuse puudumisel ei ole ta suutnud riiki juba kaks aastat valitseda. Teiseks mängib rolli see, et vastase koormamine võimukohustustega võib lõppkokkuvõttes tulla talle kasuks. See võib aga osutuda iseendale seatud lõksuks. Mängus ei ole ainult Prantsusmaa, vaid kogu Euroopa Liidu stabiilsus.