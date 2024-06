SÕJARAPORT | Rainer Saks: Põhja-Korea asus Venemaale antud abi eest väljapressimise teele

On oluline, et esimesed lepingu teksti osad avaldas Põha-Korea riiklik meedia. Kuna nad ei avaldanud mitte kogu lepingu teksti, vaid ainult teatud teksti katked, viitab selline selektiivne lähenemine, et Põhja-Korea soovib esitleda sellest lepingust eelkõige seda osa, mis käsitleb Venemaa poolt antud julgeoleku tagatisi.