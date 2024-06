KOLUMN | Piret Tali: kas (palga)vaesele polegi Eesti armas ega kallis?

Ehkki võidupüha kahvatub jaanipäeva kõrval, tekib ikkagi tunne, et peaks sel puhul vähemalt ühe patriootliku mõtte mõtlema. Kasvõi näiteks lauldes Eesti hümni, kus sõnad „armas“ ja „kallis“ kipuvad alailma segi minema. Siis tekib ju küsimus, et kas „armas“, „kallis“ ja „Eesti“ on sünonüümid või pole seda mitte? Näiteks Eesti toidu kohta?