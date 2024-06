FOTOD ja VIDEO | Kumu avas aasta suurima välisnäituse. Sirje Helme: Ladina-Ameerika ja Eesti – see vahe ei ole nii kauge

Sarnane olukord on tänavu, mil Ladina-Ameerika kunst on taas populaarsuse harjal. „Kui juba Veneetsia biennaalil me leiame neli sama autorit, kes meil siin on, siis mida sa veel paremat tahad. Ladina-Ameerika ja Eesti – see vahe ei ole nii kauge,“ tõdes Helme.

Reedel, 21. juunil avab Kumu Eesti seni suurima Ladina-Ameerika kunsti väljapaneku, mis tutvustab huvilistele Hispaania 7.–19. sajandi koloniaalperioodi ja 20. sajandi esimese poole kunstipärandit. Näitus toimub koostöös Antwerpeni The Phoebus Foundationiga, mille kogudest teosed pärinevad. „Eesti jaoks on kindlasti üldse suur võimalus, et me sellist näitust saame teha, sest see on erakordselt kallis,“ tõdes näituse kuraator ja Kumu direktor Kadi Polli.

Näitus vaatab Ladina-Ameerikale kolme silmapaariga: kohalike, eurooplaste ja eestlaste silme läbi. „See näitus ka algab natukene nii, et oleme pannud jutumärkidesse sõnad „Uus-Maailm“ ja „Columbus avastas Ameerika“. See avastus on väga jutumärkides, sest avastus on väga Euroopa-poolne pilk: justkui, et meie avastasime ja viisime sinna kultuuri,“ selgitas Polli näituse vaadet.

Kuula ja vaata lähemalt videost.

Näitust saab külastada 3. novembrini.

Näituse kuraatorid on Sirje Helme ja Kadi Polli. Ruumukujunduse tegid Kaarel Eelma ja Kristi Kongi.