FOTOD | Sümbolid, figuurid, sündmused ja kuulujutud. Pärnu Linnagaleriis avanes näitus „Puhkuse viimane päev“

Skulptuuril „Poeet“ paterdab punaste päikeseprillidega part püssiga mööda pimedat linna ja prõmmib luulet. Maalil „Kunstimõrv“ on rotiema ja lapsed tumepunase pintsliga tapetud, põrandal ripub kassikullast kett ja kuskil kaugetes mälestustes paistab krohvi alt meremaal, millel jalutavad mustvalged inimesed päikeseloojangusse. Seinal ütleb „Põlenud maja“ jääpalliks külmunud rahvuslikult riietatud rahvale, inglitele, türanni imagoga juhile Michelangelo Taavetile, et pangu ta uks ikka korralikult lukku. Keset ruumi on paigutatud monument, purskkaev sündimata kaladele. Ja last but not least „Klounid lähevad klounide kokkutulekule“ korralikult iga päev.