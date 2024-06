Olga Štraube: kuni Helme pilli mängib ning parteilased Tuljakut tantsivad, kogub nende vaenlane jõudu

Möödunud nädalal sai teatavaks, et EKRE parteis on peale isa, poja (ja parteivaimu) veel enam kui 9000 potentsiaalset „liberasti“ ja „äraandjat“. Veel poolteist nädalat tagasi ei suutnud paljud EKRE liikmed ettegi kujutada, et Henn Põlluaas, Jaak Valge või Jaak Madison on liberaalide või LGBT+ agendid. Ent parteimeedia ning samuti need parteilased, kes üritavad Helmetele pehmema istumise lootuses külje alla pugeda, veenavad avalikkust usinalt vastupidises. Mis kahtlusi siis siin enam olla saab…