Viljar Voog: peaministri pressikonverentsid vajavad tõsist faktikontrolli

Tegu on poliitikutele ülimalt kasuliku ja, mis veelgi tähtsam, turvalise formaadiga. Siseminister Lauri Läänemets on seda küll viimastel aastatel kasutanud partneritega „tüli kiskumiseks“ (loe: meedias tähelepanu saamiseks), kuid üldiselt moodustavad ministrid ühise leeri, kus torgete teravik on suunatud mujale. Ning torgete sihtmärgid ei saa sama operatiivselt reageerida. Kui ka vastulause või mõne esitatud fakti ümberlükkamine esitada, toimub see alati kaitsepositsioonilt ehk pole nõnda mõjus kui ise esimesena rünnakule minek – seegi on poliitilise kommunikatsiooni algtõde.