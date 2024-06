FOTOD | Tallinna kuulsaim suurtükitorn Kiek in de Kök avati taas külastajatele interaktiivse näitusega

Tallinna Linnamuuseumi direktor Heli Nurger märkis, et epitaafi ja muid kliimatundlikke ajaloolisi esemeid on võimalik nõuetekohastes tingimustes välja panna tänu uudsetele elektrivabadele kliimavitriinidele, mis paigaldati kindlustustemuusemisse uue ekspositsiooni tarbeks. „Esimeste omataolistena Eestis võimaldavad kliimavitriinid hoida püsivaid kliimatingimusi ilma energiakuluta ja tagada nii eksponeerimise kui ka hindamatu pärandi säilimise järgmistele põlvkondadele.“

Kiek in de Kök, mis rajatud 15. sajandi lõpus, on Tallinna kaitsetornidest kõrgeim (49 m) ja üks võimsamaid keskaegseid suurtükitorne Läänemeremaades. Torni kuuest korrusest kaks asuvad tänapäeval maa all. Torn on olnud linlaste kaitsetahte manifestatsioon ja mängis olulist rolli Tallinna kaitsmisel 1570–1571, kui Vene vägedel ei õnnestunud seitsmekuulise piiramise jooksul Tallinna vallutada, aga iseäranis 1577. aastal, kui linna piirasid moskoviitide väed. Tallinna auks löödi 1571. aastal kirikukelli kogu Euroopas ja raad kuulutas 16. märtsi igaveseks ajaks pühaks päevaks.