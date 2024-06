KULTUURIBIIT | Kuraator Karin Leivategija playlist

Näitus hõlmab kogu muuseumihoone tagumise osa ja jaguneb kaheks. ERMi galeriis keskendutakse Eesti linnaöö ajaloole, kus külastaja saab kõndida tänavatel keskajast käesoleva sajandi nullindateni, astuda sisse peoruumi ja suhestuda ööaja kogemuslugudega. Näituse teine osa laiub ERMi tagumises fuajees ja keldrikorrusel seitsme tänapäevast ööelukultuuri käsitleva installatsioonina. Iga installatsioon on eriilmeline uurimisprojekt mõnel tänase linnaöö aktuaalsel teemal.

Näituse kuraator Karin Leivategija ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit):

Peggy Lee – Is That All There Is?

Is that all there is?

If that’s all there is my friends

Then let’s keep dancing

Let’s break out the booze and have a ball

If that’s all there is

Südamlik tunnistus unikaalsetest elukogemustest, mis aga ootamatult ei avalda minategelasele mingit erilist muljet. Ja et kui midagi enamat siin elus ei olegi, siis peame lihtsalt edasi tantsima. Jah, kui elu on ebakindel ja raske ning pettumused vältimatud, siis vähemalt meil on öö, muusika ja tants.

Indeep - Last Night a DJ Saved my Life

Lugu sellest, kuidas öökultuur päästis elu.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

Lionel Richie – All Night Long

See lugu on öise hedonismi kehastus. „Elu on hea, metsik ja magus“, laulab Richie, samal ajal kui õnnelik peorahvas öisel tänaval päikesetõusu poole tantsib.

Peeter Kopvillem – Tule muga välja

Ka Kopvillem kinnitab, et lembel suveööl tuleb tantsud valla lüüa.

Els Himma – Kesköö