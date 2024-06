REPLIIK | Kaspar Padar: Stonehenge’i määrinud kliimaradikaalid on kogu idee suurimad vaenlased

Üleeile leidis aset järjekordne pahatahtlik kultuurimälestise ründamine. Rühmituse Just Stop Oil, kes on varasemalt proovinud rünnata ka Magna Carta dokumenti ning erinevaid van Gogh maale, liikmed pihustasid oranži värvi Stonehenge’i monumendile. Oma tegevust põhjendas organisatsioon sellega, et nad ei ole rahul, kui aeglaselt kaotatakse fossiilkütuste kasutamist. Ma ei saa aru, mis inimestel viga on? Miks proovitakse rünnata mitmetuhande aasta vanust ehitist? Kuidas see peaks probleemi lahendamisele kaasa aitama?