NÄDALA TÄHELEPANEKUD | Urmo Soonvald: „Reformierakonna 1,6 miljardi“ juurde tahavad „oma“ raha ka teised. Odavaim on võtta valitsusse Keskerakond

Täna on valitsuses lisaks Reformierakonnale ka SDE ja Eesti 200 ning hetkel on kokkulepe, et sisulise poliitilise mandaadita ja kohe laiali minev valitsus uus kuluotsuseid ei tee. Uue peaministri esimene valik on see, kas jätkata sama koalitsiooniga, Eesti 200 välja jätta, minna edasi vaid sotsidega või kindlustada valitsuse stabiilsust lisaks sotsidele ka näiteks… Keskerakonnaga või mõne aknaalusega.