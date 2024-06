Mari-Vivian Ellam: Tapa kaitseväes visatakse ära suures koguses korralikku toitu. See on julgeolekuoht

Raiskamine on karjuv. Seda enam, et Tapal elab palju sotsiaalselt tundlikku kontingenti. On inimesi, kes on tuntavas toidupuuduses ja saavad lubada endale kõige hädapärasemat toitu. Töövõimetuspension, elatusmiinimum, aga ka siinsed palgad ei jäta inimestele just kuigi avaraid valikuid: kas sattuda võlgadesse või elada kokkuhoidlikult.