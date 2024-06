Annika Priilinn: meie ühiskonna kriisideks ettevalmistus on kehv!

Miks inimesed ei valmistu kriisiks?

Inimesed kipuvad alahindama negatiivsete sündmuste juhtumise tõenäosust. Seda nähtust tuntakse optimismi kallaku all. See tähendab, et inimesed arvavad, et halvad asjad juhtuvad pigem teistega kui nende endiga. See vähendab omakorda motivatsiooni kriisideks valmistumiseks.