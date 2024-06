Toomas Alatalu: Putinit ei võetud algusaastatel tõsiselt. Näete, kuhu see kõik viis...

Ajaloolase ja politoloogina söandan, Venemaa diktaatori Põhja-Korea ja Vietnami visiidi kommentaaride põhjal, tõdeda kremloloogia jätkuvat pinnapealsust. Enamikel juhtudel ei saada pihta peamisele – mida ja milleks. Läänes hinnatakse asju omaksvõetud malle kasutades ja kahepoolsetena. Samas, kui peamänguri jaoks on kõik geopoliitiline ehk suurema arvu osalistega ja ka mujal toimuvat silmas pidava protsessiga. Nii on Putin oma lähenemist algusest peale defineerinud. Geopoliitik oli ka Stalin ja oleks kosutav üle lugeda Vjatšeslav Molotovi mälestusi sellest, kuidas Stalin teise maailmasõja lõpu eel takseeris maailmakaarti. Ta alustas tõdemusest, et soomlased ja baltlased said paika pandud. Käis siis ära Hiinas-Jaapanis ja jättis mõtte pooleli Lõuna-Kaukaasiat piibuga torkides.