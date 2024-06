Ukraina tugev vastupanu sunnib Vene kindraleid nüüd tooma Harkivisse lisavägesid, et vältida vägede välja tõrjumist Ukraina territooriumilt.

Ukraina armee allikad teatavad, et 21. juunil rünnati Venemaa Shahed droonide käitlemisega seotud objekte Krasnodari krais. Seni on teistest allikatest teada, et Krimmis rünnati samuti ühte säärast piirkonda.