POLIITKOLUMNIST | Helle-Moonika Helme: erakorralised valimised on möödapääsmatud. Praegu on selleks viimane aeg

Viimasel ajal on ühiskonnas korraga nii palju teemasid üleval, nagu oleks äike mitu korda maasse löönud. On suurte hüpetega poliitikasse sisenenud Eesti 200 suurpõrumine, on Reformierakonna täielik läbikukkumine riigikaitseküsimustes ning riigivalitsemises tervikuna, kõrgemate kaitseväelaste imelikud ametistlahkumised, on EKREs lahvatanud sisetüli ja veel palju muud. See kõik on varjutanud olulised teemad, milleks on riigikogus viimastel istungitel kiiresti läbisurutud automaks, riigilõivude, kõikvõimalike trahvide ja muidugi maamaksu tõus - otsused mis lihtsa inimese igapäevaelu mõjutama hakkavad, erinevalt erakondade personaalias toimuvast.