KÕNE | Alar Karis: hinnangut, et vajame täiendavalt üle miljardi euro laskemoona hankimiseks, ei saa ignoreerida

head sõbrad ja liitlased,

armas Eesti rahvas!

Võidupüha sirges rivis siin Peetri platsil saavad kokku Kaitseliidu paraad ja meie jaanipäeva kombed. Nii sümboliseerivad võidutuled, mille täna Eesti maakondadesse laiali saadame, palju rohkemat, kui Eesti võitu ühes lahingus või sõjas. Need tuled tähistavad kõiki meie rahva vabadusvõitlusi ja võite.

See on ka põhjus, miks võtan Kaitseliidu paraadi erilise heameelega vastu just Narvas – Euroopa ja vaba maailma lävepakul. Kusagil Euroopas ei ole piir vabaduse ja rõhutuse, avatuse ja suletuse, rahu ja sõja vahel nii teravalt nähtav, kui siin, Narva jõel.

Meie teiega oleme õigel pool jõge, vahe Venemaaga on ilmselge. Siin ei ole erinevaid varjundeid. Narva ei ole hall ala, Narva on sinimustvalge. Aina rohkem kohtan siin linnas nooruslikkust, loomingulisust ja avatust. See levib ja paelub, see teeb Narvast Narva.

Sestap koondumegi oma võitude ja vabaduste tähistamiseks taaskord Narva.

Mineviku varjud

Eelmisest korrast, mil Võidupüha paraad Narva jõudis, on möödas 28 aastat. Selle aja jooksul on palju muutunud, ent mõned asjad meie ümber on jäänud samaks ja ei muutu. Juba toona püüdis Venemaa lõhkuda oma varju- ja hübriidsõjaga iseseisvuse taastanud riikide, ka Eesti sisemist stabiilsust ja arengut, nagu ta teeb seda nüüdki kogu Euroopas.

