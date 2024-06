Kaitseliidu ülem Ilmar Tamm võidupühal: Narvast ei saa alguse mitte ainult vaba Eesti, vaid siit algab vaba Euroopa

Ma võin uhkusega öelda, et meie liikmeskond tervikuna kasvab ja on ületanud 30 000 piiri. Sama oluline on ära märkida maakaitse üksuste kahekordset kasvu läbi ussisõdalaste, kes reservväelastena moodustavad veerandi meie vägede põhijõust. Ehk nemad ongi see põhijõud, keda teist paljud on pusadel ja T-särkidel koos teemaviitega näinud. Täna seisavad nad siin platsil. Ma ütleks, et mitte põhijõud, vaid reaalne jõud.