Kalev Stoicescu: Venemaa võib korraldada provokatsioone Võidupüha ajal Narvas

Pingete ja rahulolematuse külvamise eskaleerimine venekeelsete inimeste seas Narvas on ilmselgelt seotud saabuva Võidupühaga ning kaitseväe paraadi toimumisega samas linnas. Teist põhjust on raske leida, sest iga asi toimub mingil ajal nimelt mingil konkreetsel põhjusel, mida antud juhul võib vaevalt pidada juhuslikuks. Ei ole välistatud, et Venemaa püüab rahulolematuid inimesi ära kasutada provokatsioonide läbiviimiseks ja Võidupüha peo rikkumiseks.