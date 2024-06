Ettevõtja: Eesti peaks rajama hiigeltehased. Aga Ukrainasse, mitte siia

Väga mõistliku arenguna on üle Eesti töös lausa kümmekond uute, keskkonnasõbralike ja tipptehnoloogiliste tehaste projekti. Need annavad tasuvat tööd ka väljaspool suuri keskusi ning täidavad riigieelarvet. Tööstuse tähtsusest on nüüdseks aru saanud ka poliitikud.