Maret Vandel: neid eestlasi on ju „üksnes 10 000“. Kes peaks kelle keelt õppima?

Mind hämmastab positiivselt ikka ja jälle see, kui vahetud ja praktilised on laste arusaamad – vabad täiskasvanutele omasest kriitilis-iroonilisest ja poliitilisest kontekstist. Sama siiralt sõnastan selle ümber järgnevalt: „Meid eestlasi on ju ainult miljon, muidugi me peame eesti keelt teistega jagama.“